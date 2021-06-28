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Совет Евросоюза одобрил соглашение с Украиной об "открытом небе"

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 16:05
Совет Евросоюза одобрил соглашение с Украиной об
Иллюстративное фото: hrk.aero

Совет Евросоюза сегодня, 28 июня 2021 года, дал добро на подписание соглашения об общем авиационном пространстве с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Такие же соглашения одобрены для Армении и Туниса, а также соглашение о воздушном транспорте с Катаром.

"Теперь Совет готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые улучшат доступ авиакомпаний к рынку и укрепят связи и свободу передвижения для граждан. В то же время они обеспечат высочайший уровень безопасности и предоставят равные условия на рынке", – заявил министр инфраструктуры и жилищного строительства Португалии Педро Нуну Сантуш. Португалия сейчас председательствует в Совете ЕС.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил в Twitter Совет ЕС и представителей Португалии за поддержку соглашения.

"Соглашение даст возможность нашим гражданам получить дешевые билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", – заявил Зеленский.

Соглашение с Украиной снимет рыночные ограничения для нее и свяжет ее с внутренним авиационным рынком ЕС. Украина должна принять авиационные стандарты ЕС и применять европейские авиационные правила.

Соглашение содержит экологические и социальны положения, а также положения о добросовестной конкуренции.

До завершения процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, оно может действовать на временной основе. Подписание соглашения ожидается осенью 2021 года, затем стороны должны  его ратифицировать.

  • В 2013 году на Рижском саммите Восточного партнерства был поднят вопрос подписания договора об "открытом небе" между Украиной и ЕС. Подписание договора обещали в 2014 году, но несколько раз переносили в 2015 и 2019 году. Формально – из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе Гибралтара.
  • В 2019 году представитель ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что "открытое небо" подпишут после Брекзита, когда Великобритания покинет ЕС и спор о статусе Гибралтара в ЕС прекратится.
  • В сентябре 2020 года Владислав Криклий заявлял, что "открытое небо" подпишут на саммите Украина-ЕС в октябре. После этого Украина планировала подписать соглашение 11 февраля 2021 года на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС. Февральское подписание тоже сорвалось.
  • 9 апреля 2021 Еврокомиссия одобрила обновленное решение Совета ЕС по "открытому небу" с Украиной.
Денис Юдин
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Владимир Зеленский авиаперевозки открытое небо
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