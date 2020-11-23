Советник Ермака – экс-СБУшник Николай Беззубенко, которого бизнес обвинял в вымогательстве

Советник главы Офиса президента Николай Беззубенко был героем громких журналистских расследований, а НАЗК отправило материалы о нем в полицию.

Экс-начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ Николай Беззубенко работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Согласно данным проекта "LIGA радників", на эту должности Беззубенко был назначен 28 августа 2020 года.

8 октября НАЗК направило в Национальную полицию материалы для составления админпротоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией, в отношении начальника первого управления экономической контрразведки СБУ Николая Беззубенко.

"Чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды Bihus.Info", – сообщалось на сайте Нацагентства по предотвращению и противодействию коррупции.

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Согласно судебному реестру, перед тем как НАЗК направило в полицию материалы проверки, Беззубенко пытался через суд признать мониторинг его способа жизни противоправным.

Имя Николая Беззубенко впервые получило широкую огласку два года назад, когда топ-менеджер компании Диавита Сергей Христинченко обвинил сотрудников СБУ в вымогательстве. Выступая перед журналистами в Верховной Раде, он рассказал, что в 2015 году в компанию пришли два представителя Службы безопасности Украины – Николай Беззубенко и Роман Неговелов. По утверждению Христинченко, гости потребовали $ 250 000 за участие компании в тендере на поставки Минздраву расходных материалов для диализа на 140 млн гривень. Христинченко охарактеризовал действия управления экономической контрразведки СБУ, как "откровенный рэкет".

Позже в интервью программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" совладелец компании Дивиата Сергей Ледин уточнил, что эти требования Николай Беззубенко и Сергей Неговелов озвучивали непосредственно ему. По словам Ледина, представители СБУ якобы предложили вести поставки через так называемые "косвенные контракты". Схема позволяла вывести часть суммы за контракт на зарубежных посредников.

Ледин также заверил журналиста, что отказался платить, после чего компания стала объектом преследования. Было открыто уголовное производство против Диавиты. Вскоре дело закрыли, потом вновь реанимировали, а заказчикам расходных материалов для диализа СБУ заблокировало возможность проводить закупку.

В декабре 2019-го года авторы расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выявили, что жена Николая Беззубенко, Юлия, является собственницей ряда компаний, чьи адвокаты обслуживают и защищают в судах крупных игроков фармацевтического и медицинского рынка. За соблюдением законов на этих рынках следит возглавляемое ее мужем управление СБУ.

По данным журналистов-расследователей, семья Николая Беззубенко имеет дорогостоящую недвижимость в столице и за границей, а также элитный автопарк – имущество, "несоизмеримое по стоимости с официальными доходами".

Как писали "Наші гроші", после победы Владимира Зеленского Беззубенко вначале пошел на повышение, а позже был уволен из СБУ.

Фёдор Орищук

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