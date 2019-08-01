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Советник Зеленского: Доступ к Вконтакте разрешать нельзя

Советник Зеленского: Доступ к Вконтакте разрешать нельзя - Фото
Никита Потураев (фото - Радио Свобода)
01.08.2019, 18:42

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский неоднозначно высказывался о необходимости запрета российских соцсетей

Советник президента Владимира Зеленского, новоизбранный народный депутат Никита Потураев считает, что российские соцсети, такие как Вконтакте, должны оставаться запрещенными. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

Журналистка спросила у Потураева, будут ли разрешены в Украине российские соцсети, такие, как Вконтакте.

"Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство", - сказал Потураев.

Во время президентской избирательной кампании Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, останется ли запрет российских соцсетей в случае его президентства, сказал: "И чего мы добились?". По его словам, украинцы начали обходить запрет.

"Мое мнение: эта ситуация – я ее называю "парковки в Киеве". У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, – оштрафовали. Ты мне дай парковки, а потом жестко меня наказывай, когда я не выполняю закон. Точно такая история и здесь. Ты дай людям платформу – вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение – и "хлопни" те", - сказал тогда Зеленский.

 

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Владимир Зеленский соцсети ВКонтакте никита потураев
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