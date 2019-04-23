Спасателей в зоне отчуждения ЧАЭС оснастят радиационными модулями

Фото: пресс-служба ГАЗО

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения получило от ОБСЕ инновационное программное обеспечение для оценки доз радиоактивного облучения спасателей во время тушения пожаров около ЧАЭС. Об этом пишет в Facebook пресс-служба ГАЗО.

На основе нескольких показателей специалисты смогут получить оперативную информацию о почасовых дозах облучения, а также расчет максимально допустимого времени пребывания пожарного на месте тушения.

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Работа с таким модулем не только будет способствовать четкому соблюдению норм радиационной безопасности, но и поможет сохранить здоровье пожарным, заявил представитель ОБСЕ Джеффри Эрлих.

В эти дни миссия ОБСЕ завершает трансграничный двухлетний проект по укреплению системы реагирования и предупреждения пожаров в зоне отчуждения.

Ранее ОБСЕ передала для мониторинга зоны квадрокоптер и современные средства связи. Также украинские и международные специалисты проанализировали законодательство и системы управления, которые регламентируют охрану лесов от пожаров в зоне отчуждения Украины и Беларуси.