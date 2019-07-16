"Спекуляция": организатор Made in Ukraine - генпродюсеру 1+1

Александр Ткаченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат от президентской партии Слуга народа по Киеву, генпродюсер канала 1+1 Александр Ткаченко заявил, что "политические оппоненты" якобы отобрали локацию для проведения агитационного концерта для столичных избирателей на Контрактовой площади под предлогом проведения фестиваля "Всі.Свої", организатором которого он назвал Юлию Савостину. Она назвала заявления Ткаченко спекуляцией.

13 июля у себя в Facebook он написал, что фестиваль Савостиной "спланирован наспех", в то время как Слуга народа подала заявку на проведение концерта в КГГА "где-то три недели назад".

Савостина 15 июля в Facebook опровергла обвинения Ткаченко. Она напомнила ему, что является организатором фестиваля Made in Ukraine, который проходит на Контрактовой площади, а к маркету "Всі.Свої", который обычно проходит на ул. Десятинной, не имеет никакого отношения. Кроме того, Савостина опубликовала копии распоряжений КГГА, в которых утверждены даты проведения ее фестиваля. Документы датированы 27 мая.

Кроме того, она разместила скриншот поста КГГА от 28 мая, в котором говорится, что Made in Ukraine будет проходить в Киеве на Контрактовой 1-2 июня, 13-14 июля и 5-6 октября.

По словам Ткаченко, агитационного мероприятие Слуги народа было запланировано на 14 июля.

В комментариях под постом Савостиной Ткаченко написал: "Просто так мы ничего не утверждаем. Доказательства скоро внесем в студию. Посмотрим, кому придется извиняться. Это - раз. Во-вторых, искренне желаю успеха вашим проектам, которые мы всегда поддерживали. Реально хотелось бы, чтобы они остались вне политики, на которую бы не влияла ваша дружба с одним из кандидатов от власти по Подолу".

На данный момент никаких "доказательств" ни у себя в Facebook, ни у Савостиной Ткаченко не предоставил.