Спикер Рады Стефанчук дал депутатам "домашнее задание" на праздники: список книг
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг. Об этом он написал в Facebook.
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"Обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – отметил он.
По словам спикера, его инициатива – это часть всеукраинской акции "Национальная неделя чтения". Он призвал коллег читать литературу, а не соцсети и мессенджеры.
Стефанчук опубликовал список книг:
- Григорий Сковорода "Лучшее"
- Норман Дейвис "Европа. История"
- Михаил Зыгарь "Империя должна умереть"
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю"
- Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир"
По словам спикера, на летние каникулы он готовит для нардепов "домашнее задание" посерьезнее – их ждет более обширный список книг.
Стефанчук подытожил, что хотел добавить в перечень Конституцию и Регламент Верховной Рады. Но его остановило то, что депутаты уже должны знать их "на зубок".
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