UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спикер Рады Стефанчук дал депутатам "домашнее задание" на праздники: список книг

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 16:03
Спикер Рады Стефанчук дал депутатам
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – отметил он.

По словам спикера, его инициатива – это часть всеукраинской акции "Национальная неделя чтения". Он призвал коллег читать литературу, а не соцсети и мессенджеры.

Стефанчук опубликовал список книг:

  1. Григорий Сковорода "Лучшее"
  2. Норман Дейвис "Европа. История"
  3. Михаил Зыгарь "Империя должна умереть"
  4. Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю"
  5. Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир"

По словам спикера, на летние каникулы он готовит для нардепов "домашнее задание" посерьезнее – их ждет более обширный список книг.

Стефанчук подытожил, что хотел добавить в перечень Конституцию и Регламент Верховной Рады. Но его остановило то, что депутаты уже должны знать их "на зубок".

Фото – Facebook/Руслан Стефанчук

Читайте также: Must read. Книги, которые вдохновляли украинский бизнес

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рада книга депутаты чтение акция спикер Руслан Стефанчук
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 