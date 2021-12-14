Спикер Рады Стефанчук дал депутатам "домашнее задание" на праздники: список книг

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предложил депутатам с пользой провести новогодне-рождественские праздники и дал "домашнее задание" – прочесть список книг. Об этом он написал в Facebook.

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"Обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" — рекомендую пять книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", – отметил он.

По словам спикера, его инициатива – это часть всеукраинской акции "Национальная неделя чтения". Он призвал коллег читать литературу, а не соцсети и мессенджеры.

Стефанчук опубликовал список книг:

Григорий Сковорода "Лучшее" Норман Дейвис "Европа. История" Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Пустяки, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир"

По словам спикера, на летние каникулы он готовит для нардепов "домашнее задание" посерьезнее – их ждет более обширный список книг.

Стефанчук подытожил, что хотел добавить в перечень Конституцию и Регламент Верховной Рады. Но его остановило то, что депутаты уже должны знать их "на зубок".

19 июля 2021 года поступила в продажу книга бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель под названием "Каждый из нас президент". На почти 300 страницах она перечисляет успехи Владимира Зеленского и безжалостно критикует Петра Порошенко.

Президентская инициатива, в рамках которой вакцинированным украинцам выплатят по 1000 грн, стартует с 19 декабря. На эти деньги можно будет купить книги.

Издание BBC Украина обнародовало шортлист книг, из которых выберут книгу 2021 года.

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Яна Катасонова

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