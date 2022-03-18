Сразу несколько стран выслали российских дипломатов

Сразу несколько европейских стран выслали 18 марта российских дипломатов.

МИД Болгарии сообщил, что 10 российских дипломатов должны покинуть страну в течение 72 часов.

"По предложению компетентных органов Болгарии по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым Болгария сегодня объявила 10 российских дипломатов, аккредитованных у нас, в качестве персон нон грата, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны", — указано в сообщении на сайте ведомства.

Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. Причиной данной меры стали противоречащая дипломатическому статусу деятельность россиян, а также продолжающаяся российская агрессия в Украине.

Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства России за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Об этом говорится на сайте МИД страны.

В литовском дипломатическом ведомстве отметили, что дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.

Эстония высылает из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Дмитрий Смирнов

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