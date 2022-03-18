UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сразу несколько стран выслали российских дипломатов

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 15:31
Сразу несколько стран выслали российских дипломатов - Фото
Фото: depositphotos.com

Сразу несколько европейских стран выслали 18 марта российских дипломатов.

МИД Болгарии сообщил, что 10 российских дипломатов должны покинуть страну в течение 72 часов.

"По предложению компетентных органов Болгарии по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым Болгария сегодня объявила 10 российских дипломатов, аккредитованных у нас, в качестве персон нон грата, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны", — указано в сообщении на сайте ведомства.

Латвия решила выслать трех сотрудников российского посольства. Причиной данной меры стали противоречащая дипломатическому статусу деятельность россиян, а также продолжающаяся российская агрессия в Украине.

Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства России за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Об этом говорится на сайте МИД страны.

В литовском дипломатическом ведомстве отметили, что дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.

Эстония высылает из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Дмитрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия литва Латвия эстония болгария дипломат РФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 