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США и союзники рассматривают вопрос, как усилить ПВО Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 21:37
США и союзники рассматривают вопрос, как усилить ПВО Украины - Фото
Джулиан Смит (фото - nato.usmission.gov)

США и союзники рассматривают вопрос, как усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос DW.

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"Мы постоянно оцениваем, какие дополнительные потребности есть у наших друзей в Киеве. Мы продолжим рассматривать вопрос, какие другие формы противовоздушной обороны мы можем предоставить Украине", – сказала она.

Смит добавила, что не только США, но и союзники по НАТО "продолжают искать дополнительные пути, как они могут обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне".

Она также отметила, что США за время президентства Джо Байдена предоставили Украине военную помощь на $1,2 млрд. За последние недели украинцам поступило военной помощи на $550 млн, прежде всего противотанкового оружия.

Марк Сировой
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США нато пво джулиан смит
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