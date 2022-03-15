США и союзники рассматривают вопрос, как усилить ПВО Украины

США и союзники рассматривают вопрос, как усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявила посол США в НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы постоянно оцениваем, какие дополнительные потребности есть у наших друзей в Киеве. Мы продолжим рассматривать вопрос, какие другие формы противовоздушной обороны мы можем предоставить Украине", – сказала она.

Смит добавила, что не только США, но и союзники по НАТО "продолжают искать дополнительные пути, как они могут обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне".

Она также отметила, что США за время президентства Джо Байдена предоставили Украине военную помощь на $1,2 млрд. За последние недели украинцам поступило военной помощи на $550 млн, прежде всего противотанкового оружия.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.