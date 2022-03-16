США направили Украине системы ПВО – CNN

США вместе с союзниками по НАТО направили в Украину системы противовоздушной обороны, в том числе две модификации комплекса С-300. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщает CNN.

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"США и их союзники по НАТО уже направляют в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов для помощи в обороне", – сказал накалу собеседник в правительстве США.

По его словам, среди передаваемых систем – якобы SA-8 (индекс НАТО, "Оса"), SA-10 (С-300ПТ/ПС), SA-12 (С-300В1), а также переносной ЗРК советских времен SA-14 (Стрела-3).

Различные системы С-300 обеспечивают прикрытие объектов и войск от ударов самолетов, а также от баллистических, крылатых и оперативно-тактических ракет.

Системы получены от стран-партнеров НАТО, отметил собеседник CNN.

12 марта в обращении к Западу президент Зеленский заявил, что "мы знаем, где есть нужные нам системы ПВО, на каких складах, продайте их нам".

Евгений Пилипенко

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