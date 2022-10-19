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США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 21:54
США обвинили пять граждан РФ в уклонении от санкций и отмывании денег для ВПК России - Фото
Министерство юстиции США (фото – Erlend Bjørtvedt)

Минюст США предъявил сегодня пяти гражданам России и двум нефтетрейдерам из Венесуэлы официальные обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег. Двое из обвиняемых уже арестованы в Европе.

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  • Как утверждается, обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, находящихся под санкциями организаций и "крупнейшего в мире энергетического конгломерата".

    19 октября в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было оглашено обвинительное заключение по 12 пунктам, согласно которому пяти гражданам России – Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как "Лана Нойманн"), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения, связанные с организацией глобальной системы контрабанды и отмывания денег.

    17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс – в Италии. Для них запрошена процедура экстрадиции в США.

    Обвинения также были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понса (также известному как "Хуанфе Серрано") и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках этой схемы занимались незаконными сделками с нефтью в интересах венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

    Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемые в интересах олигархов организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти от находящейся под санкциями Венесуэлы. Для этого была создана длинная цепочка транзакций с участием подставных компаний и с использованием криптовалюты.

    "Усилия обвиняемых подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире", – заявило обвинение.

    Сторона обвинения также заявила, что "продолжит преследование тех, кто способствует разжиганию жестокой войну России против Украины, уклоняется от санкций и поддерживает теневую систему транснационального отмывания денег".

    12 октября стало известно, что в Великобритании задержали бизнесмена Грэма Бонэм-Картера. Американское следствие подозревает, что он помогал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске обходить санкции.
Сергій Бережний
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отмывание денег Министерство юстиции США прокуратура сша обход санкций
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