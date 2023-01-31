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США обвинили Россию в нарушении договора о контроле над ядерными вооружениями

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31.01.2023, 22:37
США обвинили Россию в нарушении договора о контроле над ядерными вооружениями - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Россия нарушает соглашение с США о контроле над ядерными вооружениями, поскольку не дает разрешения на инспекцию своих ядерных установок. Об этом заявил 31 января спикер Госдепартамента США, передает CNN.

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"Россия не выполняет своих обязательств по договору New START по стратегическим наступательным вооружениям в вопросе содействия инспекционной деятельности на своей территории", – заявил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что отказ России способствовать инспекционной деятельности мешает США реализовывать важные права по договору и ставит под угрозу жизнеспособность американо-российского контроля над ядерными вооружениями.

В Госдепартаменте утверждают, что Россия не выполнила и обязательства по созыву заседания Двусторонней консультативной комиссии в соответствии с установленным договором сроком.

В Госдепе заявили, что Россия может вернуться к нормам договора, если даст разрешение на инспекционную деятельность на своей территории, как это делалось на протяжении многих лет согласно договору New START, а также назначит заседание комиссии.

  • Согласно договору New START, единственному действующему соглашению по регулированию двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, Вашингтон и Москва могут проводить инспекции вооружений друг друга, но из-за пандемии такие инспекции были прекращены с 2020 года.
  • Заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября 2022 года, но было внезапно отменено. США обвинили в этом Россию, а представитель внешнеполитического ведомства в Вашингтоне заявил, что Москва приняла решение в одностороннем порядке.
  • Договор ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь США и Россия. Последний раз его продолжали в начале 2021 года на пять лет, а это значит, что двум сторонам вскоре нужно будет начать переговоры по другому соглашению о контроле над вооружениями.

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Наталія Медведєва
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