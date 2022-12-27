США отправили оборудование для ремонта украинских электросетей – фото
Соединенные Штаты Америки отправили в Украину оборудование для ремонта электросетей, которые были разрушены в результате российских террористических атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Как отмечается, американские и украинские специалисты определили, какое оборудование, доступное в США, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей в Украине.
Транспортное командование Вооруженных сил США уже доставило в Украину первые партии оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.
Правительство США выделило более $53 млн для поддержки энергетической структуры Украины.
"Оборудование, которое мы предоставляем, является критически важным для аварийного ремонта Украины", – заявили представители Министерства энергетики США.
Как сообщается, эта поддержка поможет Украине восстановить системы электропередач.
"Мы будем продолжать искать оборудование, которое можно послать из США, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой", – заявили американские чиновники.
- В последние дни ситуация с электроэнергией в Украине несколько улучшилась, в выходные в некоторых областях даже перестали ограничивать ночное потребление, однако дефицит мощности остается.
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