США отправили оборудование для ремонта украинских электросетей – фото

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину оборудование для ремонта электросетей, которые были разрушены в результате российских террористических атак. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Как отмечается, американские и украинские специалисты определили, какое оборудование, доступное в США, может быть использовано для экстренной поддержки электросетей в Украине.

Транспортное командование Вооруженных сил США уже доставило в Украину первые партии оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

Правительство США выделило более $53 млн для поддержки энергетической структуры Украины.

"Оборудование, которое мы предоставляем, является критически важным для аварийного ремонта Украины", – заявили представители Министерства энергетики США.

Как сообщается, эта поддержка поможет Украине восстановить системы электропередач.

"Мы будем продолжать искать оборудование, которое можно послать из США, в дополнение к текущим усилиям по поиску и приобретению за рубежом оборудования, совместимого с украинской системой", – заявили американские чиновники.

В последние дни ситуация с электроэнергией в Украине несколько улучшилась, в выходные в некоторых областях даже перестали ограничивать ночное потребление, однако дефицит мощности остается.

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Наталія Медведєва

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