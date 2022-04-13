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Вертолеты, БМП, артиллерия. Пентагон сообщил, что передает Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 22:05
Вертолеты, БМП, артиллерия. Пентагон сообщил, что передает Украине - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала передачу Украине артиллерийских систем, снарядов, бронетранспортеров и вертолетов на $800 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Новый пакет помощи будет включать в себя вооружение, которое США уже предоставляли Украине, а также новые возможности для противодействия более широкому наступлению, которое, как ожидается, Россия начнет на востоке Украины.

"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", – сказал Байден.

Спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи:

  • 18 155мм-гаубиц Howitzer, 40 000 артвыстрелов,
  • 10 подвижных РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36,
  • Два трехмерных радара для ПВО AN/MPQ-64 Sentinel,
  • 300 дронов-камикадзе Swithblade,
  • 500 Javelin и тысячи других противотанковых систем,
  • 200 бронетранспортеров M113,
  • 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин,
  • 11 вертолетов Ми-17,
  • беспилотные судна береговой охраны,
  • химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование,
  • медицинское оборудование,
  • 30 000 бронежилетов и касок,
  • больше 2000 оптических и лазерных дальномеров,
  • взрывчатое вещество с-4,
  • противопехотные мины M18A1.

Вертолеты, БМП, артиллерия. Пентагон сообщил, что передает Украине
Вадим Ребрина
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джо байден
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