Вертолеты, БМП, артиллерия. Пентагон сообщил, что передает Украине
Администрация президента США Джо Байдена санкционировала передачу Украине артиллерийских систем, снарядов, бронетранспортеров и вертолетов на $800 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Новый пакет помощи будет включать в себя вооружение, которое США уже предоставляли Украине, а также новые возможности для противодействия более широкому наступлению, которое, как ожидается, Россия начнет на востоке Украины.
"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", – сказал Байден.
Спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи:
- 18 155мм-гаубиц Howitzer, 40 000 артвыстрелов,
- 10 подвижных РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36,
- Два трехмерных радара для ПВО AN/MPQ-64 Sentinel,
- 300 дронов-камикадзе Swithblade,
- 500 Javelin и тысячи других противотанковых систем,
- 200 бронетранспортеров M113,
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин,
- 11 вертолетов Ми-17,
- беспилотные судна береговой охраны,
- химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование,
- медицинское оборудование,
- 30 000 бронежилетов и касок,
- больше 2000 оптических и лазерных дальномеров,
- взрывчатое вещество с-4,
- противопехотные мины M18A1.
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