Вертолеты, БМП, артиллерия. Пентагон сообщил, что передает Украине

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала передачу Украине артиллерийских систем, снарядов, бронетранспортеров и вертолетов на $800 млн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Новый пакет помощи будет включать в себя вооружение, которое США уже предоставляли Украине, а также новые возможности для противодействия более широкому наступлению, которое, как ожидается, Россия начнет на востоке Украины.

"Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Кроме того, мы продолжаем содействовать передаче значительных сил и средств от наших союзников и партнеров по всему миру", – сказал Байден.

Спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге уточнил, что именно войдет в новый пакет помощи:

18 155мм-гаубиц Howitzer, 40 000 артвыстрелов,

10 подвижных РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36,

Два трехмерных радара для ПВО AN/MPQ-64 Sentinel,

300 дронов-камикадзе Swithblade,

500 Javelin и тысячи других противотанковых систем,

200 бронетранспортеров M113,

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин,

11 вертолетов Ми-17,

беспилотные судна береговой охраны,

химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование,

медицинское оборудование,

30 000 бронежилетов и касок,

больше 2000 оптических и лазерных дальномеров,

взрывчатое вещество с-4,

противопехотные мины M18A1.

Вадим Ребрина

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