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20.10.2018, 08:09

США поддерживают право украинцев молиться, как они хотят - Помпео

США поддерживают право украинцев молиться, как они хотят - Помпео - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал церковь и правительство продвигать идеи толерантности в связи с переходом к автокефальной церкви

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Соединенные Штаты поддерживают стремление украинцев "молиться так, как они выбрали". Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Майкла Помпео.

Глава Госдепартамента поддержал намерения православной общины самостоятельно делать выбор без внешнего вмешательства.

"Толерантность, сдержанность и понимание - ключевые моменты для того, чтобы люди с разными религиозными убеждениями могли жить и процветать вместе в мире. Мы призываем церковь и правительственных чиновников активно продвигать эти ценности в связи со становлением автокефальной украинской православной церкви", - подчеркнули в Госдепартаменте. 

11 октября представитель Вселенского патриархата после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Он подтвердил, что отменили анафему предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, а также что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно и теперь вернется в ведение Константинополя. 

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Теги: Государственный департамент США, Украина, религия, автокефалия, украинская православная церков
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