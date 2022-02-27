США предоставят гуманитарную помощь Украине на $54 млн

США приняли решение предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти $54 млн. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, помощь позволит гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от нападения России.

Напомним, 27 февраля Минсоцполитики Украины сообщило, что Германия, Китай и Франция прислали более 50 тонн гуманитарной помощи Украине.

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.