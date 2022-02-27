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США предоставят гуманитарную помощь Украине на $54 млн

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 15:26
США предоставят гуманитарную помощь Украине на $54 млн - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США приняли решение предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти $54 млн. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, помощь позволит гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от нападения России.

Напомним, 27 февраля Минсоцполитики Украины сообщило, что Германия, Китай и Франция прислали более 50 тонн гуманитарной помощи Украине.

Юрий Смирнов
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гуманитарная помощь Энтони Блинкен
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