США привезли в Европу гаубичные снаряды для Украины. И учат украинцев воевать этим оружием

США доставили в Европу гаубичные снаряды, которые поставят Украине. Также американские инструкторы начали обучать украинцев обращению с гаубицами. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, передает CNN.

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Он сообщил, что снаряды для гаубиц прибыли в Европу для дальнейшей отправки в Украину. По его словам, в ближайшие дни снарядов будет все больше. Отмечается, что в рамках последнего пакета помощи на $800 млн США отправят Украине около 40 000 снарядов.

Чиновник также сообщил, что американские специалисты за пределами Украины начали обучать около 50 украинских инструкторов обращению с гаубицами.

"Они будут обучены обращению с гаубицами, а потом смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег", – сказал представитель Пентагона.

Марк Сировой

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