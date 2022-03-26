UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США выделяют еще $100 млн помощи для усиления МВД

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 21:34
США выделяют еще $100 млн помощи для усиления МВД - Фото
Энтони Блинкен (Фото – EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительно $100 млн для поддержки "гражданской безопасности". Заявление госсекретаря цитирует CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Средства предназначены для улучшения возможности МВД обеспечивать безопасность границ и критически важной инфраструктуры, а также поддерживать правоохранительные функции в условиях российской агрессии. 

Финансирование "позволит продолжить стабильное поступление средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения, предметов медицинского назначения, бронетехники и средств связи для Госпогранслужбы и Национальной полиции", – говорится в заявлении.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мвд Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 