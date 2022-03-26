США выделяют еще $100 млн помощи для усиления МВД

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительно $100 млн для поддержки "гражданской безопасности". Заявление госсекретаря цитирует CNN.

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Средства предназначены для улучшения возможности МВД обеспечивать безопасность границ и критически важной инфраструктуры, а также поддерживать правоохранительные функции в условиях российской агрессии.

Финансирование "позволит продолжить стабильное поступление средств индивидуальной защиты, полевой экипировки, тактического снаряжения, предметов медицинского назначения, бронетехники и средств связи для Госпогранслужбы и Национальной полиции", – говорится в заявлении.

Сергей Бережной

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