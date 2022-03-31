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США вывели военные корабли из Черного моря до полномасштабного вторжения России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 07:00
США вывели военные корабли из Черного моря до полномасштабного вторжения России в Украину - Фото
Иллюстративное фото - ВМС ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена приняла политическое решение не допускать военные корабли США в Черное море еще до вторжения России в Украину. Об этом заявил в среду Конгрессу главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс, передает Reuters.

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Он отметил, что хотя Штаты предоставляли Украине оружие и разведданные, чтобы поддержать ее усилия по сопротивлению российскому вторжению, Байден стремился удержать США от прямой военной конфронтации с Россией. Это, в том числе, включало вывод американских военных инструкторов из Украины.

Уолтерс добавил, что военные самолеты США все еще летают над Черным морем.

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Оксана Житнюк
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война черное море
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