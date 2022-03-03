США за неделю поставили Украине сотни ракет Stinger – NBC

США за неделю после вторжения России поставили Украине сотни ракет к ПЗРК Stinger. Об этом сообщил в Twitter шеф-корреспондент NBC по международной политике Ричард Инджел.

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"На этой неделе США поставили Украине сотни ракет Stinger, в том числе более 200 в понедельник, по словам двух представителей Конгресса, проинформированных о поставках", – написал он.

Марк Сировой

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