США за неделю поставили Украине сотни ракет Stinger – NBC
03.03.2022, 08:24
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)
США за неделю после вторжения России поставили Украине сотни ракет к ПЗРК Stinger. Об этом сообщил в Twitter шеф-корреспондент NBC по международной политике Ричард Инджел.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"На этой неделе США поставили Украине сотни ракет Stinger, в том числе более 200 в понедельник, по словам двух представителей Конгресса, проинформированных о поставках", – написал он.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии