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США за неделю поставили Украине сотни ракет Stinger – NBC

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 08:24
США за неделю поставили Украине сотни ракет Stinger – NBC - Фото
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)

США за неделю после вторжения России поставили Украине сотни ракет к ПЗРК Stinger. Об этом сообщил в Twitter шеф-корреспондент NBC по международной политике Ричард Инджел.

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"На этой неделе США поставили Украине сотни ракет Stinger, в том числе более 200 в понедельник, по словам двух представителей Конгресса, проинформированных о поставках", – написал он.

Марк Сировой
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