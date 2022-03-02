Абсолютная изоляция. США закрывают небо для России

США закрывают небо для российских самолетов. Об этом сообщил президент США Джо Байден 2 марта.

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"Сегодня я оглашаю, что мы объединим усилия с нашими партнерами. Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства. Она будет изолирована от всех благ цивилизованного мира, экономика пойдет в свободное падение", – заявил президент Штатов.

Байден также заявил, что у Штатов есть четкая цель преследовать российских олигархов, чтобы лишить их роскошных яхт, апартаментов и имущества.

Ранее Европейский союз заявил, что полностью закрывает свое воздушное пространство для России.

Оксана Житнюк

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