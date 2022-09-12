ССО уничтожили двух оккупантов возле Балаклеи: видео боя от первого лица
Командование Сил специальных операций ВС Украины показало видео одного боя в районе Балаклеи в Харьковской области, во время которого были уничтожены два российских оккупанта.
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Во время разведки бойцы ССО заметили автомобиль с буквой "О" на борту (тактический знак, используемый российскими оккупационными войсками) и устроили на него засаду.
В результате оба находившихся в машине россиянина были убиты.
В автомобиле рядом с телами нашли оружие, радиостанции, несколько нарукавных знаков и наклеек вооруженных сил России, свидетельствующих о принадлежности убитых к 459 отдельному понтонно-мостовому железнодорожному батальону (в/ч 83010, Тюмень). После ухода группы ССО автомобиль взорвался и сгорел вместе с телами.
Еще одно видео с работой украинских военных опубликовали в YouTube-канале волонтерской организации "Повернись живим".
На нем видно, как боевая группа К-2 ювелирным выстрелом попала в легковой автомобиль, где находились три оккупанта.
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