UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стало известно количество жертв авиаудара по детской больнице в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 09:28

Из-за бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок – девочка, сообщает Мариупольский горсовет. Всего пострадало 17 человек – это дети, женщины и врачи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Днем 9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по детской больнице с родильным отделением в Мариуполе.

Утром 10 марта городские власти сообщили еще об одном авианалете – в 8:00 в районе проспекта Строителей. По предварительной информации есть один погибший.

Лев Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 