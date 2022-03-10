Стало известно количество жертв авиаудара по детской больнице в Мариуполе

Из-за бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок – девочка, сообщает Мариупольский горсовет. Всего пострадало 17 человек – это дети, женщины и врачи.

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Днем 9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по детской больнице с родильным отделением в Мариуполе.

Утром 10 марта городские власти сообщили еще об одном авианалете – в 8:00 в районе проспекта Строителей. По предварительной информации есть один погибший.

Лев Шевченко

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