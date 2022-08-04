Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года

Статус временной защиты в Европейском Союзе для граждан Украины будет действовать как минимум до весны 2024 года. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Этот пункт зафиксирован во время визита в Киев европейского комиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон.

"Также мы зафиксировали очень важный элемент о том, что статус временной защиты, который получили более 5 миллионов наших граждан на территории ЕС, будет действовать до весны 2024 года как минимум", — сказала Стефанишина.

Также украинская сторона договорилась вместе с ЕС создавать условия, чтобы украинцы имели доступ к образованию, медицине и трудоустройству.

Кроме того, во время переговоров было зафиксировано, что ограничений по возвращению украинцев на территорию ЕС не будет. Будет отдельное разъяснение относительно регистрации таких граждан. Стефанишина отметила, что уже были случаи, когда украинцев, которые выехали в Украину, а потом захотели вернуться в ЕС, не пускали обратно.

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Вадим Ребрина

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