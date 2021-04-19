Стерненко заявил, что полиция закрыла дело о втором нападении на него

Общественный активист Сергей Стерненко заявил, что полиция закрыла одно из дел по второму нападению на него, которое произошло 1 мая 2018 года в Одессе. Об этом Стерненко написал в своем Telegram.

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Он напомнил, что речь идет об инциденте, когда ему стреляли в затылок из травматического пистолета, он смог задержать нападавшего и передать его полиции.

"Полиция сразу же похитила из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в СБУ, выяснилось, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. На его авто исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком должен был покидать место преступления", – написал Стерненко.

По его словам, за прошедшие три года сообщника даже не допросили, Форостяк подозрения не получил.

Стерненко говорит, что сначала генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело в полицию, "а потом следователь "забыл" вовремя обратиться в суд о продлении сроков расследования, а в суде не мог объяснить, почему никаких следственных действий не производится". Поэтому, по словам активиста, срок расследования не продлили, и дело закрыли.

Он отмечает, что это произошло еще 1 ноября 2020 года, но узнал об этом он только сегодня, "потому что полез в реестр судебных решений". Полиция на ходатайства Стерненко о предоставлении информации, по его словам, не отвечала.

LIGA.net отправила запрос в Нацполицию с просьбой прокомментировать эту информацию.

1 мая 2018 года на Стерненко было совершено второе покушение: стреляли из травматического пистолета сзади. Активист был ранен в шею, но сумел задержать нападавшего. Задержанным оказался уроженец Казахстана Абзал Баймукашев. В 2003 году он получил украинский паспорт.

Сейчас Баймукташев находится под стражей. Ему инкриминируют покушение на убийство и ношение и хранение оружия. Дело о заказчиках и организаторах выделили в отдельное, его расследовала СБУ. Именно это дело, судя по всему, закрыла полиция.

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Вадим Ребрина

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