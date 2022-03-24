Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – до осени 2023 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не уйдет с должности этой осенью. Об этом было объявлено на экстренном саммите Альянса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Срок его полномочий продлен до 30 сентября 2023 года, то есть еще на год.

Союзники поблагодарили Столтенберга "за его руководство и самоотверженность, особенно в этот критический момент для международной безопасности", говорится в пресс-релизе.

"Для меня является честью такое решения глав государств и правительств НАТО. Поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом в области безопасности за последнее поколение, мы едины, чтобы сохранить силу нашего Североатлантического альянса и безопасность наших людей", – отреагировал генсек в Twitter.

Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.