UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – до осени 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 15:31
Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год – до осени 2023 года - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба NATO)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не уйдет с должности этой осенью. Об этом было объявлено на экстренном саммите Альянса.
Срок его полномочий продлен до 30 сентября 2023 года, то есть еще на год.
Союзники поблагодарили Столтенберга "за его руководство и самоотверженность, особенно в этот критический момент для международной безопасности", говорится в пресс-релизе.
"Для меня является честью такое решения глав государств и правительств НАТО. Поскольку мы сталкиваемся с самым большим кризисом в области безопасности за последнее поколение, мы едины, чтобы сохранить силу нашего Североатлантического альянса и безопасность наших людей", – отреагировал генсек в Twitter.
Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато йенс столтенберг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 