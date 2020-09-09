Студенты обвинили завкафедрой Университета Шевченко в сексизме и просят ректора вмешаться

Жалобу поддержал студенческий парламент и попросил ректора Леонида Губерского разобраться в ситуации

Одна из студенток Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко написала руководству вуза жалобу на завкафедры иностранных языков ИМО, обвинив ее в сексистском и дискриминационном отношении к студентам. Жалобу поддержал студенческий парламент и попросил ректора Леонида Губерского разобраться в ситуации, сообщает Бабель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Студентка Мария Музыченко подала жалобу на завкафедрой Валентину Дайнеко 2 сентября. По ее словам, преподавательница много лет "проводит сексистскую, дискриминационную, аморальную, издевательскую и противозаконную политику" в отношении студентов института. В жалобе, как сообщает издание, студентка описала несколько ситуаций, когда профессор нарушила права студентов.

Жалобу подписали 28 человек: из них трое являются студентками ИМО на данный момент, остальные - выпускники, пишет Бабель.

В тексте говорится, что преподаватель якобы называла девушек "подстилками для дипломатов", унижала из-за внешности и так далее. Также жалуются, что она оскорбляла тех, кто перешел в ИМО из других вузов или приехал учиться из небольших городов.

Студенты просят провести независимое внутреннее расследование относительно Дайнеко и в случае, если их обвинения подтвердятся, уволить ее со всех должностей в ИМО без права работать в Университете Шевенко.

Полный текст жалобы студенток опубликовал Бабель.

Сегодня студенческий совет КНУ, как сообщает издание, попросил ректора разобраться в ситуации.

Реакция ректора, как и самой Дайнеко, пока неизвестна.

По информации издания, Валентина Дайнеко возглавляет кафедру иностранных языков ИМО на протяжении последних 30 лет. 24 августа этого года указом президента Владимира Зеленского она получила орден княгини Ольги I степени. Это ее третий орден княгини Ольги: в 2009 году Дайнеко получила награду III степени от президента Виктора Ющенко, а в 2014 — орден II степени от Петра Порошенко.

6 сентября около сотни выпускников ИМО написали письмо в поддержку Дайнеко. Среди подписантов — бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, глава Офиса президента Андрей Ермак и ведущий Андрей Джеджула. Письмо было опубликовано на сайте ИМО. Подписанты выразили Дайнеко поддержку и обвинили критиков в попытке спланированного очернения репутации педагога в связи с награждением.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.