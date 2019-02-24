"Стыд и позор!": Кравчук об отсутствии президентской пенсии

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Отсутствие в Украине специальной президентской пенсии позорит страну. Такое мнение высказал первый президент Леонид Кравчук, передает NV.ua.

Отвечая на вопрос о том, высокая ли пенсия у экс-президента, Кравчук сказал: "А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тысяч гривень, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь".

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Первый президент считает, что дело не в деньгах, а в справедливости.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тысяч, - добавил он. - Я взял на руки это государство, и я пока еще жив, а мне не могут назначить содержание даже в 5 грн. Сколько стою - столько дайте!".

Леонид Кравчук стал президентом 5 декабря 1991 года. Он был одним из политиков, которые подписали соглашение, положившее конец существованию СССР и сделавшее Украину суверенным государством.

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16 марта в Кабмине сообщили, что с первого марта этого года пенсии вырастут на 17-20%.