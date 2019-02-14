Суд арестовал деньги на британском счету Насирова

Роман Насиров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский суд арестовал $300 000 на счету кандидата в президенты Романа Насирова в банке в Великобритании. Об этом Цетр противодействия коррупции сообщает у себя в Facebook.

В Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по обвинению Насирова и директора департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

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Коллегия судей рассмотрела ходатайство прокурора САП Андрея Перова о наложении ареста на 300 000 на счету Насирова в британском банке.

7 февраля Перов подал ходатайство об аресте этих денег. Сумму обнаружили в рамках финансового мониторинга подозрительных операций с участием Насирова. По словам Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом на арест.

Защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства. Адвокаты утверждали, что финучреждение, в котором открыт Насиров счет, не является финучреждением в понимании украинского законодательства, а деньги не присутствуют на счету в классическом смысле.