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12.04.2019, 15:15

Суд над экспертом по "рюкзакам Авакова" сорвался

Суд над экспертом по "рюкзакам Авакова" сорвался - Фото
Фото: Pixabay

Суд в Каменец-Подольском не смог приступить к рассмотрению дела против Надежды Бугровой, которая проводила экспертизу "рюкзакам Авакова"

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Суд в Каменец-Подольском не смог приступить к рассмотрению дела против эксперта Надежды Бугровой, которая оценивала качество так называемых рюкзаков Авакова. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Бугрову обвиняют в якобы завладении 5000 грн в 2013 году. Она и ее защита утверждали, что этих денег она не получала, а в обвинении содержатся многочисленные неточности и ошибки.
Полиция возбудила дело против оценщицы после того, как с сына министра внутренних дел Арсена Авакова сняли подозрение в завладении деньгами при закупке рюкзаков.

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Бугрова проводила экспертизу этих рюкзаков и признала их некачественными.

На сегодня,12 апреля, было назначено первое заседание, однако прокурор Военной прокуратуры не смог предоставить документы, которые дают ему право представлять обвинение.

Адвокат Бугровой заявил отвод прокурору.

Прокурору дали время, чтобы предоставить подтверждение своих полномочий, однако тот принес не оригиналы, а копии документов.

Не получив от прокурора подтверждений, суд перенес заседание на 25 апреля.

Кроме того, предприниматель Владимир Мужило, которого следствие признало потерпевшим в этом деле, таким себя не считает. Он заявил активистам, что не имеет претензий к Бугровой, которая в 2013 году делала экспертизу хищений в его компании.

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Теги: рюкзаки Авакова
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