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Суд оправдал бывшего замглавы Николаева, которого подозревали в получении $90 000 взятки

08.06.2021, 23:30
Суд оправдал бывшего замглавы Николаева, которого подозревали в получении $90 000 взятки - Фото
Николай Романчук (Фото: Центральный суд Николаева)

Центральный районный суд Николаева признал невиновным и оправдал бывшего первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука, обвиняемого в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В суде напомнили, что Романчука обвиняли в том, что он через непосредственного исполнителя, предложил предпринимателю за взятку повлиять на принятие Николаевским облсоветом решения о разрешении на разработку промышленного месторождения известняка. В дальнейшем, согласно обвинительному акту, Романчук получил $90 000.

В ходе судебного разбирательства Романчук виновным себя не признавал.

Как говорится в сообщении, исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о грубых нарушениях органом досудебного следствия норм УПК, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения недопустимыми, что лишает суд возможности использовать их во время вынесения приговора.

В суде заявили, что в ходе досудебного расследования были нарушены нормы подследственности и оно осуществлялось неуполномоченным органом.

Суд пришел к выводу, что органом досудебного следствия не доказано совершение уголовного преступления, в котором обвинялся Романчук.

С учетом исследованных доказательств, коллегия судей постановила признать Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска по месту жительства и работы, а также отменить избранную в отношении Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 000 грн.

  • 3 июня 2016 года первого зампредседателя Николаевской ОГА задержали по подозрению в получении взятки в размере $100 тыс. Позже СБУ обнаружила в доме чиновника чемодан с $300 тысячами и ювелирными украшениями. Под домом выявили систему тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром. Там же нашли и "черную бухгалтерию".
Наталия Медведева
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Николай Романчук Николаев коррупция
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