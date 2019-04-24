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24.04.2019, 19:44

Суд оставил Ефремова в СИЗО еще на два месяца

Суд оставил Ефремова в СИЗО еще на два месяца - Фото
Александр Ефремов, суд

Экс-главв фракции Партии регионов останется под арестом до 22 июня

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Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 включительно", - написала она.

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30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). 

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Теги: сепаратизм, Александр Ефремов, партия регионов
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