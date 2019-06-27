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27.06.2019, 12:15

Суд отменил розыск Гужвы

Суд отменил розыск Гужвы - Фото
Игорь Гужва (фото - facebook Гужвы)

Главный редактор издания Страна.ua находится в Австрии

Шевченковский районный суд Киева отменил международный и национальный розыск главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы. Эту информацию LIGA.net подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. 

Решение суда связано с установлением его местонахождения Гужвы и получением политического убежища в Австрии.

Гужве вменяют вымогательство и получение денег. В 2017 году он был задержан. Суд назначил ему 544 000 грн залога и он вышел на свободу, а затем скрылся. 1 октября 2018 года Гужва сообщил, что получил убежище в Австрии. Суд отказал прокурору в аресте главреда, аргументировав это тем, что сперва нужно объявить международный розыск.

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Теги: Страна.ua, Игорь Гужва, розыск
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