Суд отменил розыск Гужвы

Игорь Гужва (фото - facebook Гужвы)

Шевченковский районный суд Киева отменил международный и национальный розыск главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы. Эту информацию LIGA.net подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Решение суда связано с установлением его местонахождения Гужвы и получением политического убежища в Австрии.

Гужве вменяют вымогательство и получение денег. В 2017 году он был задержан. Суд назначил ему 544 000 грн залога и он вышел на свободу, а затем скрылся. 1 октября 2018 года Гужва сообщил, что получил убежище в Австрии. Суд отказал прокурору в аресте главреда, аргументировав это тем, что сперва нужно объявить международный розыск.