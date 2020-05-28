Суд отправил Микитася в СИЗО с альтернативой залога в 100 млн грн

Максим Микитась (Фото: скриншот из видео 1+1/YouTube)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения экс-главе компании Укрбуд Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание в СИЗО с альтернативой залога в размере 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня суд рассматривал апелляционные жалобы адвоката Микитася, а также прокурора на постановление следственного судьи об изменении меры пресечения экс-главе Укрбуда с залога на домашний арест.

"По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей до 14.07.2020 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн", - сказано в сообщении.





