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12.02.2019, 12:52

Суд по делу Мангера отложили, не доехали адвокаты

Суд по делу Мангера отложили, не доехали адвокаты - Фото
Владислав Мангер (скриншот из видеозаписи)

Заседание суда отложили на четыре часа

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Заседание Шевченковского суда Киева по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, отложили на четыре часа, передает корреспондент LIGA.net.

Об этом попросил один из защитников Мангера. Он сообщил, что другие адвокаты, которые получили копии материалов производства, едут из Херсона в Киев.

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У тех адвокатов, с которыми Мангер подписал соглашение в Киеве, нет материалов дела.

Сам Мангер на заседании суда присутствовал.

Фото: Стас Козлюк

Защита просила перенести вопрос об избрании Мангеру меры пресечения на завтра, 13 февраля. Суд перенес заседание на четыре часа, до 16:40.

Тем временем, под зданием суда собрались неизвестные с плакатами в поддержку председателя Херсонского облсовета:

Фото: Роман Петушков

Фото: Роман Петушков

11 февраля Мангеру вручили подозрение. Генпрокурор Юрий Луценко назвал возможный мотив убийства: "личной неприязнью" вызванной публичной критикой Гандзюк местной власти.

Читайте также: Херсонская банда. Кто ответит за убийство Гандзюк

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Теги: суд, мера пресечения, адвокаты, Екатерина Гандзюк, владислав мангер
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