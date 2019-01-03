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03.01.2019, 12:57

Суд присудил экс-чиновнику за взятку работу с психологом

Суд присудил экс-чиновнику за взятку работу с психологом - Фото
Тарас Пустовит (фото - 4vlada)

Суд обязал экс-замглавы Ровенской ОГА пройти пробационную программу - поработать с психологом

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Экс-заместителя главы Ровенской ОГА Тараса Пустовита признали виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и "прописали" работу с психологом. Об этом сообщает ровенское издание Четверта влада

В течении двух лет Пустовит должен будет приходить на регистрацию в орган пробации, сообщать об изменении места проживания, работы или учебы. Также чиновник должен будет пройти пробационную программу - работать с психологом. Суд решил, что такого наказания будет достаточно. 

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Пробационные программы действуют в Украине с 2018 года. Их цель - вывести людей из ситуаций, чтобы они в будущем не совершали аналогичных преступлений. 

Пустовита задержали в начале 2015 года после передачи $8 тыс - тогда он был замглавой ОГА и деньги получил за содействие в конкурсе перевозчиков. 

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Теги: судэ, психолог, Ровенская ОГА, экс-чиновник, Тарас Пустовит, пробационная программа
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