Суд присудил экс-чиновнику за взятку работу с психологом

Тарас Пустовит (фото - 4vlada)

Экс-заместителя главы Ровенской ОГА Тараса Пустовита признали виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и "прописали" работу с психологом. Об этом сообщает ровенское издание Четверта влада.

В течении двух лет Пустовит должен будет приходить на регистрацию в орган пробации, сообщать об изменении места проживания, работы или учебы. Также чиновник должен будет пройти пробационную программу - работать с психологом. Суд решил, что такого наказания будет достаточно.

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Пробационные программы действуют в Украине с 2018 года. Их цель - вывести людей из ситуаций, чтобы они в будущем не совершали аналогичных преступлений.

Пустовита задержали в начале 2015 года после передачи $8 тыс - тогда он был замглавой ОГА и деньги получил за содействие в конкурсе перевозчиков.