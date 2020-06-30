Суд признал невиновной судью Царевич, которая забирала права у автомайдановцев

Шевченковский райсуд признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников Автомайдана в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Прокуратура готовит апелляционную жалобу на "незаконный" приговор Шевченковского райсуда.
"Приговор суда будет обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сказано в сообщении.
По мнению прокурора, в суде было представлено достаточно доказательств совершения судьей Царевич уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК.
Как уточняет Бабель, судья Шевченковского суда Евгений Мартынов решил, что в материалах дела нет доказательств, которые свидетельствовали бы о вине Царевич. Суд считает, что Царевич рассматривала все дела в соответствии с законом.
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Судья также признал доказательством материалы, которые подала Царевич, о том, что движения Автомайдан не существовало, потому что оно не было зарегистрировано.
По мнению суда, сроки досудебного расследования против Царевич были нарушены, поэтому он отказался рассматривать доказательства, собранные после февраля 2015 года.
Мартынов также признал, что четыре человека у которых Царевич забрала водительские удостоверения, не являются потерпевшими, поскольку, по мнению суда, не подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы.