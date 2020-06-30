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Суд признал невиновной судью Царевич, которая забирала права у автомайдановцев

Суд признал невиновной судью Царевич, которая забирала права у автомайдановцев - Фото
Оксана Царевич (фото - facebook.com/oksana.kovalenko.94)
30.06.2020, 19:34

Судья Шевченковского суда Евгений Мартынов решил, что в материалах дела нет доказательств, которые свидетельствовали бы о вине Оксаны Царевич

Шевченковский райсуд признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников Автомайдана в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Прокуратура готовит апелляционную жалобу на "незаконный" приговор Шевченковского райсуда.

"Приговор суда будет обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного производства", - сказано в сообщении.

По мнению прокурора, в суде было представлено достаточно доказательств совершения судьей Царевич уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Вынесение судьей заведомо неправосудного решения) УК.

Как уточняет Бабель, судья Шевченковского суда Евгений Мартынов решил, что в материалах дела нет доказательств, которые свидетельствовали бы о вине Царевич. Суд считает, что Царевич рассматривала все дела в соответствии с законом.

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Судья также признал доказательством материалы, которые подала Царевич, о том, что движения Автомайдан не существовало, потому что оно не было зарегистрировано.

По мнению суда, сроки досудебного расследования против Царевич были нарушены, поэтому он отказался рассматривать доказательства, собранные после февраля 2015 года.

Мартынов также признал, что четыре человека у которых Царевич забрала водительские удостоверения, не являются потерпевшими, поскольку, по мнению суда, не подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы.

  • 29 сентября 2016 года пятый президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Царевич с должности судьи Печерского суда Киева.
  • В марте 2015 года глава Верховного суда Ярослав Романюк поддержал представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи Царевич и еще двух судей Печерского суда, Рада дала согласие на их задержание и арест.
  • Позже в марте того года винницкий суд отпустил Царевич под личные обязательства с обязанностью носить электронный браслет.
  • 6 марта 2017 года Высший административный суд отказал в удовлетворении иска Царевич, которая хотела восстановиться в должности.
  • Дело против судьи Царевич было открыто Высшим советом юстиции по заявлению прокурора Печерского района Киева от 12 декабря 2014 года и касалось действий судьи при рассмотрении дел против участников Революции Достоинства. Царевич подозревается в принятии заведомо неправосудных решений против активистов Автомайдана.
Вадим Ребрина
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