Суд разрешил полиции привести Порошенко на допрос в ГБР. Его адвокат не согласен

Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в Госбюро расследований. Адвокат Порошенко заявил, что решение "неправосудно".

Фото соответствующего постановления суда опубликовало издание НВ. Порошенко должны доставить в ГБР к 14:00 в пятницу, 28 февраля. Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит.

Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что суд не сообщил Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК, и, по его мнению, нарушил территориальную подсудность. "То есть решение является очевидно неправосудным", - считает Головань.

Адвокат убежден, что это решение нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет обжаловано.

Головань считает, что власть пытается "отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине".

10 декабря 2019 г ГБР открыло дело о "госизмене" Порошенко в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров по содержанию минских соглашений.

Вчера, 20 февраля, и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua заявила , что Порошенко 30 раз не пришел на допрос. В связи с этим Бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.