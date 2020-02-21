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Суд разрешил полиции привести Порошенко на допрос в ГБР. Его адвокат не согласен

Суд разрешил полиции привести Порошенко на допрос в ГБР. Его адвокат не согласен - Фото
Петр Порошенко (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
21.02.2020, 18:50

Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что суд не сообщил Порошенко о своем заседании и, по его мнению, нарушил территориальную подсудность

Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в Госбюро расследований. Адвокат Порошенко заявил, что решение "неправосудно".

Фото соответствующего постановления суда опубликовало издание НВ. Порошенко должны доставить в ГБР к 14:00 в пятницу, 28 февраля. Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит.

Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что суд не сообщил Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК, и, по его мнению, нарушил территориальную подсудность. "То есть решение является очевидно неправосудным", - считает Головань.

Адвокат убежден, что это решение нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет обжаловано.

Головань считает, что власть пытается "отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине".

  • 10 декабря 2019 г ГБР открыло дело о "госизмене" Порошенко в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров по содержанию минских соглашений.
  • Вчера, 20 февраля, и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua заявила, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос. В связи с этим Бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Ребрина Вадим
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Петр Порошенко допрос госизмена гбр Игорь Головань
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