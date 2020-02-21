Суд разрешил полиции привести Порошенко на допрос в ГБР. Его адвокат не согласен

Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе пятого президента Петра Порошенко на допрос в Госбюро расследований. Адвокат Порошенко заявил, что решение "неправосудно".
Фото соответствующего постановления суда опубликовало издание НВ. Порошенко должны доставить в ГБР к 14:00 в пятницу, 28 февраля. Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит.
Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что суд не сообщил Порошенко о своем заседании, как этого требует статья 482-2 УПК, и, по его мнению, нарушил территориальную подсудность. "То есть решение является очевидно неправосудным", - считает Головань.
Адвокат убежден, что это решение нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет обжаловано.
Головань считает, что власть пытается "отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях - на фронте, в экономике и в медицине".