Суд снял арест с имущества бывшего главы МВД Захарченко

Фото: Виталий Захарченко/Facebook

Печерский суд Киева снял арест имущества нидерландской компании Фонд административное бюро LVV из дела о незаконном обогащении экс-главы МВД Виталия Захарченко. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление суда.

Решение принято 30 января 2019 года и обжалованию не подлежит.

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Отмечается, что обнародована только резолютивная часть, потому пока не известно, чем руководствовался суд при принятии решения.

В общем, арест снят с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест.

Ранее также сообщалось, что суд обязал Совет ЕС снять санкции с экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.