Суд в Москве дал экс-депутату Рады Рудьковскому два года колонии

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Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Кроме того суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД РФ 5 млн 750 тыс рублей и в пользу страховой компании АО Согаз - 8 млн 289 тыс рублей.

Процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку, как сообщает российское агентство, он "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

Суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.

Российское гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.