Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд в Москве дал экс-депутату Рады Рудьковскому два года колонии

Суд в Москве дал экс-депутату Рады Рудьковскому два года колонии - Фото
Скриншот с видео
09.12.2019, 14:38

Как сообщает российское агентство, он "полностью признал вину и раскаялся в содеянном"

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего депутата Верховной рады Николая Рудьковского за участие в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. Об этом сообщает Интерфакс.

Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Кроме того суд взыскал с Рудьковского по гражданским искам в пользу МИД РФ 5 млн 750 тыс рублей и в пользу страховой компании АО Согаз - 8 млн 289 тыс рублей.

Процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку, как сообщает российское агентство, он "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

Суд зачел Рудьковскому время нахождения под арестом из расчета день в СИЗО за полтора в колонии. Таким образом, в заключении экс-депутату осталось провести около трех месяцев.

Российское гособвинение просило приговорить Рудьковского к шести годам колонии.

  • 14 июня 2014 года Рудьковский пришел к посольству РФ в Киеве, где проходила акция протеста, вызванная катастрофой в Луганске самолета ИЛ-76 и гибели находившихся в нем 49 украинских военных.
  • На видеозаписи события видно, как протестующие сначала пытались прогнать на тот момент нардепа, а потом дали ему камень, потребовав бросить его. Рудьковский бросил булыжник в сторону здания посольства РФ, однако это не остановило активистов, которые после этого облили депутата зеленкой.
  • В мае 2016 года суд в РФ заочно арестовал Рудьковского, а в начале октября минувшего года его задержали в Москве.

Напишите нам
посольство нападение рф николай рудьковский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 