Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд восстановил в должности уволенного за антисемитизм консула

Суд восстановил в должности уволенного за антисемитизм консула - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
18.12.2019, 10:33

Марущинцу выплатили 230 000 грн за вынужденный прогул

Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, уволенного за антисемитские материалы в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Марущинец был уволен 31 мая 2018 года после дисциплинарного расследования, начатого из-за информации об антисемитских материалах в его постах в Facebook. В частности? был опубликован скриншот поста Марущинца, в котором размещена его фотография с тортом с надписью Mein Kampf.

Марущинец оспорил увольнение в Окружном административном суде Киева, который признал решение МИД правомерным. Однако апелляционный суд встал на сторону Марущинца.

9 декабря МИД, выполняя решение суда, восстановил Марущинца в должности и выплатил ему более 230 000 грн за вынужденный прогул.

Пресс-служба МИД сообщает, что в министерстве по-прежнему считают действия и высказывания Марущинца несовместимыми со званием госслужащего и украинского дипломата. Вчера, 17 декабря, МИД подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда в Верховный суд.

  • В мае 2018 года Марущинца отстранили от выполнения обязанностей консула на время дисциплинарного расследования.
Напишите нам
антисемитизм консул василий марущинец
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 