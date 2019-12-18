Суд восстановил в должности уволенного за антисемитизм консула

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Шестой апелляционный административный суд восстановил в должности консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, уволенного за антисемитские материалы в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Марущинец был уволен 31 мая 2018 года после дисциплинарного расследования, начатого из-за информации об антисемитских материалах в его постах в Facebook. В частности? был опубликован скриншот поста Марущинца, в котором размещена его фотография с тортом с надписью Mein Kampf.

Марущинец оспорил увольнение в Окружном административном суде Киева, который признал решение МИД правомерным. Однако апелляционный суд встал на сторону Марущинца.

9 декабря МИД, выполняя решение суда, восстановил Марущинца в должности и выплатил ему более 230 000 грн за вынужденный прогул.

Пресс-служба МИД сообщает, что в министерстве по-прежнему считают действия и высказывания Марущинца несовместимыми со званием госслужащего и украинского дипломата. Вчера, 17 декабря, МИД подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда в Верховный суд.