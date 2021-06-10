UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иск против книги о Стусе. Суд взыскал с Медведчука почти 300 000 грн в пользу издательства

10.06.2021, 15:59
Иск против книги о Стусе. Суд взыскал с Медведчука почти 300 000 грн в пользу издательства - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Киевский апелляционный суд обязал одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука выплатить почти 300 000 грн издательству Виват, с которым он судился из-за книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После того, как Медведчук не сумел добиться удаления из книги Кипиани информации о его роли в процессе над Стусом, издательство обратилось в суд с просьбой взыскать с Медведчука судебные издержки. Речь шла о затратах на правовую помощь в размере 271 773,65 грн, затратах, связанных с явкой представителей в суд первой инстанции в размере 56 862,1 грн и затрат на подачу апелляционной жалобы.

1 июня 2021 год суд частично удовлетворил заявление издательства, постановив взыскать в его пользу с Медведчука судебный сбор в 2305 грн за подачу апелляции и 295 772 грн на затраты на правовую помощь.

Решение может быть оспорено в Верховном суде в течение 30 дней.

"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды", – прокомментировал Кипиани судебное решение в Facebook.

  • 19 октября 2020 года суд обязал Кипиани удалить из книги о Стусе информацию о Медведчуке и запретил распространять тираж книги, пока это не будет сделано.
  • После решения суда тираж раскупили за считанные часы, а издательство выпустило еще 15 000 экземпляров.
  • 19 марта 2021 года Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и разрешил распространение книги без изменений.
  • 9 апреля суд взыскал с Медведчука в пользу издательства почти 140 000 грн за судебные издержки при апелляции.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Василий Стус виктор медведчук Киевский апелляционный суд Вахтанг Кипиани судебный сбор Дело Василия Стуса
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 