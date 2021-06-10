Иск против книги о Стусе. Суд взыскал с Медведчука почти 300 000 грн в пользу издательства

Киевский апелляционный суд обязал одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука выплатить почти 300 000 грн издательству Виват, с которым он судился из-за книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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После того, как Медведчук не сумел добиться удаления из книги Кипиани информации о его роли в процессе над Стусом, издательство обратилось в суд с просьбой взыскать с Медведчука судебные издержки. Речь шла о затратах на правовую помощь в размере 271 773,65 грн, затратах, связанных с явкой представителей в суд первой инстанции в размере 56 862,1 грн и затрат на подачу апелляционной жалобы.

1 июня 2021 год суд частично удовлетворил заявление издательства, постановив взыскать в его пользу с Медведчука судебный сбор в 2305 грн за подачу апелляции и 295 772 грн на затраты на правовую помощь.

Решение может быть оспорено в Верховном суде в течение 30 дней.

"Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и... как Медведчук проигрывает суды", – прокомментировал Кипиани судебное решение в Facebook.

19 октября 2020 года суд обязал Кипиани удалить из книги о Стусе информацию о Медведчуке и запретил распространять тираж книги, пока это не будет сделано.

После решения суда тираж раскупили за считанные часы, а издательство выпустило еще 15 000 экземпляров.

19 марта 2021 года Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и разрешил распространение книги без изменений.

9 апреля суд взыскал с Медведчука в пользу издательства почти 140 000 грн за судебные издержки при апелляции.

Денис Юдин

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