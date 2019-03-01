Суд запретил доступ ГПУ к данным издания Новое время

Суд (фото - Pixabay)

Суд частично удовлетворил апелляцию и запретил право доступа к информации редакции Новое время и почты журналиста Ивана Верстюка. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Войцицкая.

"Раскрытие источников информации подрывает доверие к журналисту. Это можно сравнить с раскрытием адвокатской или врачебной тайны", - отметила она.

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4 февраля Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на электронные адреса издания его журналист Иван Верстюк. 13 февраля следователь ГПУ пришел в редакцию и вручил соответствующее постановление.

Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия. Иван Верстюк считает, что происходящее между изданием и ГПУ, а также решение суда - не отвечают заявленному курсу Украины на ЕС, а реальная цель ГПУ отличается от официально озвученной.