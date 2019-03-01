Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 11:59

Суд запретил доступ ГПУ к данным издания Новое время

Суд запретил доступ ГПУ к данным издания Новое время - Фото
Суд (фото - Pixabay)

Генпрокуратура не сможет получить доступ к e-mail журналиста Нового времени Ивана Верстюка

Реклама
Реклама

Суд частично удовлетворил апелляцию и запретил право доступа к информации редакции Новое время и почты журналиста Ивана Верстюка. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Войцицкая.

"Раскрытие источников информации подрывает доверие к журналисту. Это можно сравнить с раскрытием адвокатской или врачебной тайны", - отметила она.

Реклама

4 февраля Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на электронные адреса издания его журналист Иван Верстюк. 13 февраля следователь ГПУ пришел в редакцию и вручил соответствующее постановление.

Поводом для этого была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что нарушило тайну следствия. Иван Верстюк считает, что происходящее между изданием и ГПУ, а также решение суда - не отвечают заявленному курсу Украины на ЕС, а реальная цель ГПУ отличается от официально озвученной. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: генпрокуратура, суд, журналист, новое время, Иван Верстюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 