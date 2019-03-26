Судьи КСУ, отменившие антикоррупционную статью, разбогатели

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Несколько судей Конституционного суда, которые отменили наказание за незаконное обогащение, показали состояния, выросшие за прошлый год. Об этом пишет УП.

В частности, денежные активы Михаила Гультая и его жены с 2017 года выросли примерно на 2 млн грн. В декларации судьи появилось на 500000 грн, $55000 и 1000 евро больше, чем было год назад.

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У супругов заметно возросла прибыль: оба получают основную зарплату от Конституционного суда, у Гультая она выросла на 1,8 млн грн, у жены – на 169000 грн Кроме того, семья начала получать проценты от банковских счетов, так как раньше декларировала только наличные накопления. У судьи также появилась пенсия.

Состояние семьи судьи Конституционного суда Михаила Запорожца за прошлый год тоже изменились. Его жена стала владелицей земельного участка в Киевской области стоимостью 228000 грн и машины Nissan Leaf 2017 за 636000 грн. Расходов на это имущество семья на указала, как и подарков или наследства.

При этом, согласно декларации, семья Запорожцев живет на судейскую зарплату (2,9 млн грн) и пенсию (58700 грн). Среди других доходов – незначительная зарплата жены и социальные выплаты. Никаких денежных накоплений семья не задекларировала ни в этом, ни в прошлом году.

Обогатились в прошлом году и судья Сергей Сас вместе с женой – на 701600 грн. Зарабатывает в семье только судья – его зарплата выросла на 1,4 млн грн по сравнению с 2017 годом. Супруги также начали получать пенсию: всего 172800 грн в год на двоих.

В декларации судьи Олега Первомайского стало на 102387 грн и $8200 больше. В прошлом году мужчина заработал на различных должностях, включая судейскую и преподавание в нескольких университетах, более 1 млн грн – на 752000 грн больше, чем в 2017 году.

Еще один судья, который проголосовал за отмену статьи о незаконном обогащении и уже подал электронную декларацию, – Владимир Мойсик. Он за прошлый год обогатился в два раза: с 500000 грн наличных накоплений в 2017 году до 1,09 млн грн в 2018 году.

За 2018 Мойсик заработал больше 2,8 млн грн, его жена – 50249 гривен. Год назад их совокупный заработок был на 1,7 млн грн меньше.

По состоянию на 25 марта не все судьи КС подали электронные декларации, в частности, до сих пор не отчитался за прошлый год председатель суда Станислав Шевчук. Подача деклараций длится до 31 марта.