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Судья Конституционного суда скрыл 25 соток земли в оккупированном Крыму – НАПК

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 12:57
Судья Конституционного суда скрыл 25 соток земли в оккупированном Крыму – НАПК - Фото
Виктор Кривенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судья Конституционного суда Виктор Кривенко не задекларировал принадлежащий ему земельный участок во временно оккупированном Крыму. О таких результатах проверки его декларации пишет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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Незарегистрированный участок площадью 2500 кв. м находится в селе Семидворье Лучистовского сельсовета, г. Алушта и принадлежит Кривенко с 2007 года.

Фото: НАЗК

Сам Кривенко объяснил, что не задекларировал землю, потому что заключил договор о намерении передать ее в собственность другому. Он также предоставил копии подтверждающих документов.

Однако НАПК нашло договор от 23 февраля 2017 года, в котором указано, что именно судья является собственником земельного участка, а также, что он только желает его продать на взаимовыгодных условиях. То есть договор базируется на том, что стороны обязуются выполнить его в будущем.

Фото: НАЗК

Кроме этого, судья указал недостоверные данные относительно других объектов недвижимости – квартиры в Киеве, гаража, земельных участков.

  • 29 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о возвращении лишения свободы за ложь в декларациях чиновников с предложениями президента Зеленского.
  • В июле 2021 года НАПК выявили признаки уголовных правонарушений в декларациях 12 нардепов и топ-чиновников.
  • Секретарь СНБО Данилов заявил, что в декларациях о доходах появится графа о наличии двойного гражданства.
Марина Тищенко
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Крым напк декларация НАЗК виктор кривенко недостоверность
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