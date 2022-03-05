Сумская область. Оккупанты грабят и временами расстреливают машины гражданских – глава ОГА

Российские войска нападают на машины мирных жителей в Сумской области, безопасного выезда сейчас нет. Об этом написал в Telegram глава Сумской ОГА и ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, люди спрашивают, как безопасно выехать из Ахтырки, Тростянца, Лебедина и других городов области. Однако безопасно сейчас этого не сделать, отметил Живицкий.

Российские военные мародерят, грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей, – написал он.

По словам Живицкого, на видео – трасса Киев-Сумы, неподалеку от самих Сум. Дата съемки – 5 марта.

Марк Сировой

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