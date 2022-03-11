Сумские полицейские задержали 29 российских военных

Полицейские в Сумской области вместе с теробороной задержали 29 российских военнослужащих, сообщает МВД.

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"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные объяснили, что шли по карте на границу. Сейчас они переданы в соответствующие органы.

Лев Шевченко

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