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Сумские полицейские задержали 29 российских военных

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 12:20

Полицейские в Сумской области вместе с теробороной задержали 29 российских военнослужащих, сообщает МВД.

Сумские полицейские задержали 29 российских военных

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"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные объяснили, что шли по карте на границу. Сейчас они переданы в соответствующие органы.

Лев Шевченко
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война Суми
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