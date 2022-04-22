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Суркиса задержали на границе с Польшей. Он пытался вывезти дорогие часы – УП

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 13:56
Суркиса задержали на границе с Польшей. Он пытался вывезти дорогие часы – УП - Фото
Григорий Суркис ( Фото: uefa)

На границе с Польшей задержали народного депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса. Он вернулся снова в Украину и пытался вывезти незадекларированные часы за границу, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

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Уточняется, что таможенники задержали Суркиса на пункте пропуска Краковец, когда он пытался выехать из Украины и вывезти 13 часов на "зеленом коридоре".
Фото: УП

По информации издания, часы не были указаны в декларации, поэтому таможня отказала ему в их вывозе.

Сейчас Григорий Суркис ждет решения о том, пропустят его за границу или нет.

  • 23 марта ГБР сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных 26 февраля через Венгрию.  По данным источников УП, Суркисы вывезли наличными $17,6 млн. Сами Суркиси отрицают вывоз крупной суммы наличными через украинско-венгерскую границу. 

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Наталия Фреик
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