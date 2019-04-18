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18.04.2019, 14:21

Суспільне будет отвечать за режиссуру дебатов Порошенко-Зеленский

Суспільне будет отвечать за режиссуру дебатов Порошенко-Зеленский - Фото
Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Зураб Аласания сообщил, что Суспільне поможет в организации встречи кандидатов в президенты на НСК Олимпийский

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Суспільне будет отвечать за режиссерское обеспечения и художественное руководство эфира агитационных дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК Олимпийский, которые состоятся 19 апреля. Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания

По его словам, сегодня штабы кандидатов "решили, что равенство доступа к эфиру каждого кандидата может обеспечить только общественный вещатель" и Суспільне согласилось "оказать необходимую помощь".

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"Люди, которые нажимают на кнопки и нацеливают камеры, - очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. В какой момент кто появляется на экране, под которым ракурсом, появляется ли вообще - все эти художественные элементы оказывают большое влияние на восприятие зрителями информации", - рассказал Аласания.

Он отметил, что штабы до сих пор не решили, кто будет ведущим мероприятия. Также они не пришли к согласию по техническому обеспечению трансляции и, соответственно, компании, "которая раздаст сигнал всем желающим СМИ".

Аласания напомнил, что это не предусмотренные законом теледебаты, а предвыборная агитация, и потому он ждет Зеленского и Порошенко в студии после завершения мероприятий на НСК. Эфир начнется в 20:00 19 апреля и будет длиться 60 минут.

Вчера, 17 апреля, глава правления НОТУ Зураб Аласания сообщил, что штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского договорились об использовании символики, распространении билетов, размещении сторонников, выступлении артистов и тайминге, но решили ряд вопросов. При этом Аласания заявил, что не считает это мероприятие дебатами и Суспільне в его организации участия принимать не будет.

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Теги: порошенко, выборы, дебаты, олимпийский, зураб аласания, Зеленский, нск
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