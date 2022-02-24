Сводка боевых действий на 11:30 от Офиса президента: срочники жгут танки РФ под Харьковом

Срочники Нацгвардии остановили танковую атаку недалеко от Харькова: сожжено несколько машин российских оккупантов. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

18-летние срочники Нацгвардии отбили мощную танковую атаку под Харьковом, где идут бои в 4-5 км от черты города с севера, – и сожгли четыре танка: "Это подвиг. Ни один военный не колебается. Легко не будет, но ВСУ держит все под контролем".

"Самая удачная ситуация – в ООС. Все атаки отбиты, линия обороны не прорвана. "Навалили мы им там очень хорошо" – цитирую одного офицера", – сказал спикер.

Арестович говорит, что россияне перешли перешеек Крыма и "развивают медленное наступление" на Мелитополь и Херсон. "Там есть наши войска, они будут сражаться". ГПСУ: "В 9:35 движение колонны военной техники (около 200 единиц) по автодороге в направлении Мелитополя".

На беларуском направлении агрессор атакует "небольшими силами: 2-3 танка, 2-3 бмп, 50 солдат, которые пробуют зайти на нашу территорию, встречают отпор, и сразу отходят. Нельзя сказать, что они продвигаются. Я думаю, что мы удержим".

ГПСУ: В 7:15 противником совершен прорыв танками с беларуской стороны, захвачены пограничники (35 постоянного состава и 21 срочник).

По черниговскому направлению "они продвинулись ближе к границам с Сумской областью. Продвижение "небольшое" – 10-20 км. Скорее всего, они сейчас пытаются перестроиться в боевые порядки и будут наступать далее. Но Киев надежно защищен, тем более с черниговского направления. Там их будут ждать яростные бои и, я думаю, мы их остановим, как остановили под Харьковом".

"Сообщение, что прорвана граница на Волынском направлении, не подтвердилось: держим оборону", – подытожил Арестович.

По словам советника главы ОП, у нас "несколько десятков" погибших во время утренних ударов.

Евгений Пилипенко

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