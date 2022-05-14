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Сын покойного диктатора Маркоса триумфально выиграл президентские выборы на Филлипинах 

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 13:13
Сын покойного диктатора Маркоса триумфально выиграл президентские выборы на Филлипинах  - Фото
Фердинанд Маркос-младший (Фото - EPA)

Фердинанд Маркос-младший, сын покойного диктатора Маркоса, одержал победу на президентских выборах и стал, согласно опубликованным предварительным результатам, следующим президентом страны. Об этом сообщает Kyodo.

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64-летний Маркос, ранее занимавший пост сенатора, пообещал продолжить политику президента Родриго Дутерте, – в том числе "войну с наркотиками", в результате которой погибли тысячи мирных жителей, – и поддерживать дружеские отношения с Китаем, несмотря на неурегулированный территориальный спор. 

Маркос-младший набрал, по предварительным данным, около 80% голосов избирателей.

Официально победитель выборов должен быть назван Конгрессом, ожидается, что это произойдет не раньше 27 мая.

Отец победителя, Фердинанд Маркос, правил на Филиппинах с 1965 по 1986 год. С 1972 года он установил в стране режим чрезвычайного положения, который продлился до 1981 года и сопровождался массовыми репрессиями против политических противников его курса и всплеском коррупции. Отстранен от власти и покинул страну после массовых волнений в 1986 году. 

Сергей Бережной
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выборы президента Филиппины Фердинанд Маркос-младший
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